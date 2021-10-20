Все президенты Республики Молдова с момента «заморозки» конфликта с Приднестровьем делали заявления о необходимости вывоза оружия и вывода российских войск. И в последнем заявлении Майи Санду нет ничего нового. Об этом рассказал специалист по Молдавии и Приднестровью Игорь Иваненко в интервью изданию Украина.ру

Игорь Иваненко: кто он © Facebook, Игорь Иваненко Майя Санду в своем выступлении на сессии Генассамблеи ООН заявила о необходимости вывода российских войск из Приднестровья и вывозе оттуда оружия с военных складов, которые остались там со времен СССР, и которые находятся под охраной российской армии.

Эксперт уточнил, что до тех пор как будет существовать «суверенное и независимое» молдавское государство в нынешнем этнократическом формате, его лидеры неизбежно будут делать подобные заявления, просто формально пророссийские Воронин и Додон заявляли о постепенности этого процесса, а еврооптимисты настаивали на немедленных уступках России.

«Для них Приднестровская республика — это альтернативная и нежелательная модель развития. А значит, её надо уничтожить и сделать это можно лишь при выводе миротворцев и ликвидации российских военных складов в Приднестровье», — пояснил Иваненко.

Пикантность именно этого заявления Санду состоит в том, что оно произнесено в условиях, когда вся Молдова с волнением следит за ценовым ралли на газовом рынке Европы, добавил политолог.

Если нынешнее проевропейское правительство Молдавии не договорится о скидке с Газпромом, даже сложно представить, что ждёт молдавскую экономику в следующем году. Вероятно, таким, подчёркнуто напористым тоном Санду как раз и намекает на уступку по газовому вопросу для своей республики, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.