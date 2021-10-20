На встрече глав МИД в Нормандском формате представителю Украины неизбежно придется объяснить, почему так и не выполнено обязательство официально узаконить «формулу Штайнмайера», позволяющую провести в отношении Донбасса всю компромиссную триаду «статус — амнистия — выборы», рассказал политик и политолог Сергей Станкевич в интервью Украина.ру

Сергей Станкевич: кто он © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк Андрей Руденко заявил, что подготовка встречи глав МИД нормандского формата прорабатывается, контакты ведутся на рабочем уровне. По его словам, когда будет какая-то основа и договоренность о проведении встречи лидеров стран, тогда встреча может быть проведена.

«Почему не сделано обещанное? Классический для Киева киношный «ответ Саида» — «потому что стреляли» — тут, как говорится, не прокатит. Люди соберутся взрослые», — категоричен эксперт.

Также особый разговор неизбежно будет по поводу того, почему в Донбассе не происходит разведение противостоящих сил по всей линии соприкосновения, отметил Станкевич.

Это имеет решающее значение для того, чтобы перестали гибнуть люди. И чтобы на их гибель нельзя было ритуально ссылаться как на причину тупика в политических вопросах, заключил собеседник издания.

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