США заинтересованы в дестабилизации режима Иванишвили, но для американского истеблишмента кроме Грузии есть сотни других вопросов, более важных. Об этом рассказал лидер партии «Свободная Грузия» Каха Кукава в интервью изданию Украина.ру

Каха Кукава: кто он © kavkaz-uzel.eu Михаил Саакашвили, долгое время живший на Украине, был задержан в Грузии 1 октября, после проникновения на территорию страны во время муниципальных выборов. Вскоре Саакашвили объявил голодовку. Президент Украины Владимир Зеленский заверял, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Сам Саакашвили не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным.

Эксперт отметил, что Грузия сейчас не находится в центре американской политики, ее не особенно часто упоминают в американской прессе, а для администрации Байдена Грузия — ненужная вещь.

«Грузия была в центре внимания Белого дома, когда президентом был Буш-младший. Для него дестабилизация стран-соседей России была целью, и Саакашвили играл в этом главную роль, у него была американская поддержка. Сейчас дестабилизировать Грузию в пику интересам России американцы не хотят. Даже есть опасения, что Америка собирается вообще уйти из региона», — указал Кукава.

Что касается ситуации с Саакашвили, то его сторонники ожидают некоего «часа икс», когда он потеряет сознание и крупные американские и европейские политики будут требовать от грузинских властей, чтобы его выпустили, случится это или нет — трудно сказать, заключил собеседник издания.

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