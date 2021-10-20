Михаил Саакашвили, долгое время живший на Украине, был задержан в Грузии 1 октября, после проникновения на территорию страны во время муниципальных выборов. Вскоре Саакашвили объявил голодовку. Президент Украины Владимир Зеленский заверял, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Сам Саакашвили не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным.
Эксперт отметил, что Грузия сейчас не находится в центре американской политики, ее не особенно часто упоминают в американской прессе, а для администрации Байдена Грузия — ненужная вещь.
«Грузия была в центре внимания Белого дома, когда президентом был Буш-младший. Для него дестабилизация стран-соседей России была целью, и Саакашвили играл в этом главную роль, у него была американская поддержка. Сейчас дестабилизировать Грузию в пику интересам России американцы не хотят. Даже есть опасения, что Америка собирается вообще уйти из региона», — указал Кукава.
Что касается ситуации с Саакашвили, то его сторонники ожидают некоего «часа икс», когда он потеряет сознание и крупные американские и европейские политики будут требовать от грузинских властей, чтобы его выпустили, случится это или нет — трудно сказать, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.