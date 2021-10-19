Брат погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрей был отравлен, считает депутат горсовета Виктория Третяк. Об этом она рассказала в комментарии «Стране» 19 октября

«Я уверена, что его отравили. Если причина смерти действительно отравление, он точно не сам это сделал. Я уверена на 100%», — сказала Третяк.

Глава МВД намекнул на самоубийство мэра Кривого Рога из-за воровства © Facebook, Денис Монастырский

«Неофициально — причины смерти придумывают. Это началось еще вчера со слива про якобы его алкоголизм. Будут пытаться дискредитировать», — добавила она.

Андрей Павлов был найден мертвым в своей квартире. Причина смерти пока неизвестна. Часть украинских СМИ предположили, что смерть могла наступить в результате интоксикации алкоголем, однако друг погибшего опроверг эту версию.

Константин Павлов был обнаружен с огнестрельным ранением из карабина «Сайга» на пороге своего дома 15 августа. Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по статье «умышленное убийство». Следствие рассматривало три основные версии происшествия — убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. В настоящее время версия убийства больше не рассматривается.