«Я уверена, что его отравили. Если причина смерти действительно отравление, он точно не сам это сделал. Я уверена на 100%», — сказала Третяк.
Депутат добавила, что вскрытие тела уже провели, но официальная причина смерти пока не названа.
«Неофициально — причины смерти придумывают. Это началось еще вчера со слива про якобы его алкоголизм. Будут пытаться дискредитировать», — добавила она.
Андрей Павлов был найден мертвым в своей квартире. Причина смерти пока неизвестна. Часть украинских СМИ предположили, что смерть могла наступить в результате интоксикации алкоголем, однако друг погибшего опроверг эту версию.
Константин Павлов был обнаружен с огнестрельным ранением из карабина «Сайга» на пороге своего дома 15 августа. Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по статье «умышленное убийство». Следствие рассматривало три основные версии происшествия — убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. В настоящее время версия убийства больше не рассматривается.