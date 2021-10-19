Он напомнил, что газопровод построен, первая его труба уже заполнена газом.
«Осталось завершить сертификацию. Я исхожу из того, что данный мяч находится в воротах германского регулятора. На процедуру отводится четыре месяца. Дедлайн, как говорится, 8 января», — сообщил Чижов.
Он отметил, что от немецких бюрократов теперь зависит благополучие потребителей
«Смогут ли они, захотят ли они сделать это раньше — пожалуйста. Если они сделают это раньше, то будет лучше для конечных потребителей», — сказал постпред РФ при ЕС.