Просто о сложном. Почему в Европе не хватает газа, и почему виновата в этом Россия?
Просто о сложном. Почему в Европе не хватает газа, и почему виновата в этом Россия?
© REUTERS, Gleb Garanich
Он напомнил, что газопровод построен, первая его труба уже заполнена газом.

«Осталось завершить сертификацию. Я исхожу из того, что данный мяч находится в воротах германского регулятора. На процедуру отводится четыре месяца. Дедлайн, как говорится, 8 января», — сообщил Чижов.

Он отметил, что от немецких бюрократов теперь зависит благополучие потребителей

«Смогут ли они, захотят ли они сделать это раньше — пожалуйста. Если они сделают это раньше, то будет лучше для конечных потребителей», — сказал постпред РФ при ЕС.