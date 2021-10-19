Россия готова поставлять больше газа в Европу, но не в ответ на претензии политиков, а потребителям, однако заявок пока нет. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, передает РИА Новости 19 октября

«Россия не против дать больше, но для этого должны к поставщикам, то есть к тому же "Газпрому", обратиться не с трибун парламентов, не со страниц газет, а должны [обратиться] конкретные покупатели, которые предоставили бы определённые заявки по соответствующим ценам. А заявок-то нет. А почему нет? Вполне естественно, потому что сейчас уровень рыночных цен в результате просчетов [европейских политиков] такой высокий, что думают дважды», — сказал Чижов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Игорь Юшков о том, почему «Газпрому» невыгодно качать газ в Европу через Украину © РИА Новости, Нина Зотина

В Европейском союзе осенью образовался дефицит природного газа на фоне крайне низких запасов газа в хранилищах. Это привело к взрывному росту цен на газ на рынках ЕС.

Чиновники Евросоюза призывают «еще больше сплотиться» в газовых вопросах и надавить на Россию, так как ее бюджет зависит от нефтегазовых доходов, получаемых от ЕС.