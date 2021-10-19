Молодые националистки поддержали в подконтрольном Украине Славянске Донецкой области флешмоб с песней «Батько наш Бандера». Соответствующее видео было опубликовано на днях в YouTube на аккаунте «Патриот Донбасса»

Некоторое время назад в украинском сегменте соцсетей, преимущественно у подростков, стала набирать популярность песня «Батько наш Бандера», посвященная борьбе «повстанцев» с «москалями». Сеть наводнили видео, от иронических до серьезных, в которых обыгрывается эта композиция.

Данный флешмоб решили поддержать в Славянске. Группа девушек, облаченных в военную форму, станцевала под ремикс на песню «Батько наш Бандера», при этом сам танец скорее походил на черлидинг.

Само действо развернулось на фоне большой надписи с названием города, в которое воткнули флаги Украины и бандеровцев, также рядом были приведены в действие дымовые красно-черные шашки.

После завершения флешмоба мужской голос за кадром похвалил девушек, поздравил военнослужащих украинской армии и заверил, что Донбасс останется частью Украины.

Степан Бандера — лидер Организации украинских националистов, причастен к многочисленным преступлениям против евреев, поляков и русских в годы Второй мировой войны.