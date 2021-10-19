«Мы сегодня наблюдаем завершение процесса узурпации власти в стране, разрушение основ украинской государственности и разграбление украинских национальных богатств. Я боюсь того, что Украины в тех границах, в которых мы живем сегодня, может и не быть, если эта власть удержится еще какое-то время. Это же очевидно для всех. С действующей властью Украина уже вплотную подошла к развалу государства», — заявил Кузьмин.
По его словам, в настоящее время происходит «умышленное уничтожение государства». Делается это, отметил Кузьмин, под красивыми лозунгами — демократия, свобода, стремление в НАТО.
Ранее известный экономист Алексей Зубец заявлял, что Украина развалится через пять лет из-за дефицита ресурсов и возможностей наполнять бюджет. Эксперт подчеркнул, что Украина полным ходом идет к банкротству, поскольку более половина бюджета Украины составляют заимствования.