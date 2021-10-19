Украина может перестать существовать в нынешних границах, если действующая власть останется, считает депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин. Об этом он написал в своем Telegram-канале во вторник, 19 октября

«Мы сегодня наблюдаем завершение процесса узурпации власти в стране, разрушение основ украинской государственности и разграбление украинских национальных богатств. Я боюсь того, что Украины в тех границах, в которых мы живем сегодня, может и не быть, если эта власть удержится еще какое-то время. Это же очевидно для всех. С действующей властью Украина уже вплотную подошла к развалу государства», — заявил Кузьмин.

Бандера, Майдан, война и «окончательный развал Украины» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее известный экономист Алексей Зубец заявлял, что Украина развалится через пять лет из-за дефицита ресурсов и возможностей наполнять бюджет. Эксперт подчеркнул, что Украина полным ходом идет к банкротству, поскольку более половина бюджета Украины составляют заимствования.