Ситуация в украинской энергетике становится катастрофической и чтобы избежать коллапса, необходимо срочно ввести чрезвычайное положение и разработать национальную программу действий. С таким заявлением к парламенту обратилась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, ее выступление 19 октября транслировал телеканал «Рада»

Зеленский с помощью Ахеджаковой попытался защитить «Сватов» © Кадр из сериала "Сваты"

«Мы знаем, что себестоимость украинского газа составляет 1 грн (около 2,7 руб. — ред.), людям его продают по 7 грн (около 19 руб. — ред.), бюджетной сфере — по 13 грн (около 35 руб. — ред.). Посредники заполонили эту систему, и коррупция сегодня достигла апогея в перепродаже украинского природного газа. Для промышленности цена доходит до 50 грн (около 135 руб. — ред.) за кубометр, поэтому буквально через месяц мы получим цены на продукты питания и предметы первой необходимости, которые будут недоступны для людей. Инфляция достигнет самых высоких уровней», — заявила Тимошенко.

Она напомнила об отсутствии на складах угля, а в хранилищах — природного газа, достаточного для прохождения отопительного периода. Тимошенко уверена, что «власти надо немедленно двигаться по закону о рынке газа, вводить чрезвычайное положение в энергетике, принимать национальную программу действий» и «снимать цену на энергоносители до отмены НДС».

Также в качестве мер решения вопроса политик назвала дотации от бизнеса и немедленное совещание с премьер-министром по пересмотру проекта госбюджета.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна входит в отопительный сезон со стабильной политикой. При этом он пояснил, что не все регионы и города получат газ по льготной цене, которая ранее была зафиксирована в меморандуме с «Нафтогазом».

Между тем, на Украине уже начались проблемы с отоплением в регионах. Мэры и главы администраций ряда областей заявили, что, правительство не смогло учесть все проблемы в вопросе тарифной политики, и больницы и другие учреждения социальной сферы начинают «замерзать», а платить по выросшим тарифам местным бюджетам нечем.