Украина впервые за 30 лет независимости импортировала яйца из Белоруссии. Об этом во вторник, 19 октября, сообщил Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье

Отмечается, что производство яиц на Украине сократилось на 3 млрд штук — это четверть всего объема производства в 2020 году.

«Сытника долой!»: «Укрлендфарминг» выпустит миллиард яиц-напоминаний © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк Артема Сытника в том, что тот «кошмарит» бизнес.

В предприятии рассказали, что в этом году из-за уголовного преследования со стороны НАБУ «Укрлендфарминг» был вынужден закрыть 29 ферм и 12 птицефабрик, а штат сократить на 13 тысяч человек.

Такое давление НАБУ на компанию считают следствием личной мести Сытника акционеру Олегу Бахматюку.