Отмечается, что производство яиц на Украине сократилось на 3 млрд штук — это четверть всего объема производства в 2020 году.
Ранее агрохолдинг «Укрлендфарминг» выпустил миллиард яиц с надписью: «Сытника геть» («Сытника вон»). Руководство холдинга обвинило директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника в том, что тот «кошмарит» бизнес.
В предприятии рассказали, что в этом году из-за уголовного преследования со стороны НАБУ «Укрлендфарминг» был вынужден закрыть 29 ферм и 12 птицефабрик, а штат сократить на 13 тысяч человек.
Такое давление НАБУ на компанию считают следствием личной мести Сытника акционеру Олегу Бахматюку.