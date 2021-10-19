«Владимир Зеленский, у него примерно как у Наполеона, который дорвался до власти и все должен подмять под себя. Уже [экс-глава Министерства внутренних дел Арсен] Аваков ушел, [экс-спикер Верховной Рады Дмитрий] Разумков, следующий точно будет [мэр украинской столицы — Виталий] Кличко отстранен фактически от киевской власти, просто будет английской королевой находиться на посту», — предрек Росс.
Также астролог заявил, что у Зеленского однозначно «работает» содержание его имени — Владимир, то есть желающий владеть миром, кроме того Росс сравнил президента Украины c амбициозным создателем мировой державы — Древней Македонии — Александром Македонским.
Однако в том же интервью Росс предсказал и, возможно, скорое падение Зеленского, поскольку увидел в гороскопе лидера страны неудачное сочетание планет.