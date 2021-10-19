Украинский астролог Влад Росс предсказал, что в ближайшее время страну ожидают новые отставки, правда не все из них будут громкими, в частности, ближайшая и вовсе может пройти незаметно для граждан. Об этом специалист по звездам сказал в эфире YouTube-проекта «Власть vs Влащенко» 19 октября

«Владимир Зеленский, у него примерно как у Наполеона, который дорвался до власти и все должен подмять под себя. Уже [экс-глава Министерства внутренних дел Арсен] Аваков ушел, [экс-спикер Верховной Рады Дмитрий] Разумков, следующий точно будет [мэр украинской столицы — Виталий] Кличко отстранен фактически от киевской власти, просто будет английской королевой находиться на посту», — предрек Росс.

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Однако в том же интервью Росс предсказал и, возможно, скорое падение Зеленского, поскольку увидел в гороскопе лидера страны неудачное сочетание планет.