На Украине появился так называемый Виртуальный музей российской агрессии. Об этом 19 октября на своей странице в Facebook сообщил министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко

«Наконец в Украине появился Виртуальный музей российской агрессии, который мы только что представили. Этот проект собирает и наглядно иллюстрирует факты нарушений Россией территориальной целостности нашего государства», — написал министр.

Стратегия невозвращения. Кабмин Украины решил, что ему делать с Крымом © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Министр назвал проект частью реализации стратегии информационной безопасности СНБО. Над созданием «музея» работали минкульт, Украинский институт национальной памяти, МИД, Офис генпрокурора, международный фонд «Возрождение» и правозащитные группы.

Крым стал российским регионом в 2014 году по результатам референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Российский лидер Владимир Путин не раз говорил, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.