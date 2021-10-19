«Наконец в Украине появился Виртуальный музей российской агрессии, который мы только что представили. Этот проект собирает и наглядно иллюстрирует факты нарушений Россией территориальной целостности нашего государства», — написал министр.
Пока что на сайте обнародована только информация о Крыме — 20 «кейсов», связанных с «оккупацией» полуострова. Информация о Донбассе, по словам Ткаченко, появится позже.
Министр назвал проект частью реализации стратегии информационной безопасности СНБО. Над созданием «музея» работали минкульт, Украинский институт национальной памяти, МИД, Офис генпрокурора, международный фонд «Возрождение» и правозащитные группы.
Крым стал российским регионом в 2014 году по результатам референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Российский лидер Владимир Путин не раз говорил, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.