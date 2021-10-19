Депутата Верховной Рады Людмилу Буймистер исключили из фракции «Слуги народа», поскольку она голосовала вразрез с договоренностями. Об этом 19 октября сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук в комментарии «РБК-Украина»

На вопрос о том, исключили ли Буймистер из фракции, Кравчук ответила утвердительно. Глава Венецианской комиссии был «достаточно удивлен» закону об олигархах - Зеленский © president.gov.ua

«Людмила уже давно не голосует так, как фракция. Фактически ведет себя как оппозиционный депутат. Главная причина — голосование против закона об олигархах», — сообщила она.

Ранее депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре и, как оказалось позднее, с рядом ошибок.

В частности, кроме предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским СНБО, как органа, который принимает решение о признании лица олигархом, бывший спикер Рады Дмитрий Разумков внес правку о возможности принимать такое решение со стороны Национального агентства по предупреждению коррупции. Заседание, на котором принимался закон, вел бывший первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Разумков отсутствовал по причине болезни.

Позднее глава партии Александр Корниенко выступил с речью о том, что Разумков идет вразрез с интересами команды и больше не может их представлять на такой высокой должности. После этого представления Разумков был уволен, а на его место назначили Стефанчука.