Колтунович обвинил украинскую власть в ухудшении качества жизни граждан, провале евроинтеграции, неспособности справиться с пандемией коронавируса, а также в коррупции. Также депутат упомянул недавний скандал в «досье Пандоры», в котором фигурирует Зеленский.
«Это все — Украина Зеленского, страна, которая практически непригодна для проживания. Страна, которая, скорее, напоминает помойную яму — коррумпированную, сырьевую, экономически отсталую», — сказал Колтунович.
Он отметил, что Зеленский «не воспринимает критики и альтернативного курса страны», из-за чего у него нет будущего.
Ранее депутат Верховной Рады, коллега Колтуновича по фракции Илья Кива прокомментировал визит на Украину министра обороны США Ллойда Остина. По мнению парламентария, Украина в этой ситуации напоминает свинью, которую готовят на убой и успокаивают перед этим во избежание лишнего визга.