Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Александр Колтунович назвал Украину при президенте Владимире Зеленском «помойной ямой». Об этом он заявил на пленарном заседании во вторник, 19 октября, передает телеканал «Рада»

Колтунович обвинил украинскую власть в ухудшении качества жизни граждан, провале евроинтеграции, неспособности справиться с пандемией коронавируса, а также в коррупции. Также депутат упомянул недавний скандал в «досье Пандоры», в котором фигурирует Зеленский.

«Это все — Украина Зеленского, страна, которая практически непригодна для проживания. Страна, которая, скорее, напоминает помойную яму — коррумпированную, сырьевую, экономически отсталую», — сказал Колтунович.

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Ранее депутат Верховной Рады, коллега Колтуновича по фракции Илья Кива прокомментировал визит на Украину министра обороны США Ллойда Остина. По мнению парламентария, Украина в этой ситуации напоминает свинью, которую готовят на убой и успокаивают перед этим во избежание лишнего визга.