Глава Минэкологии Украины Роман Абрамовский написал заявление об отставке по собственному желанию, которое депутаты парламента рассмотрят в четверг. Об этом 19 октября сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, его выступление транслировали украинские телеканалы

«Я видел, что он написал заявление. Я заходил как раз к председателю (спикеру Рады — ред.), а он выходил. По собственному желанию [написал]… Надо его спрашивать… Так совпали обстоятельства, что я видел, как он выходил и писал заявление… Это я видел собственными глазами. Каким дальше образом будет продвигаться, я думаю, по процедуре просто», — сказал депутат.

При этом Арахамия выразил уверенность, что в парламенте хватит голосов за отставку министра и назначение кого-то из депутатов «Слуги народа». Однако им станет, по его словам, точно не избранный по одномандатному избирательному округу депутат, чтобы потом не проводить довыборы на освободившееся в результате этого в Раде место.

Также Арахамия отметил, что пока у фракции нет кандидата. Однако с ним могут определиться через десять дней.

Абрамовский занимает должность министра с лета 2020 года.