«Я видел, что он написал заявление. Я заходил как раз к председателю (спикеру Рады — ред.), а он выходил. По собственному желанию [написал]… Надо его спрашивать… Так совпали обстоятельства, что я видел, как он выходил и писал заявление… Это я видел собственными глазами. Каким дальше образом будет продвигаться, я думаю, по процедуре просто», — сказал депутат.
При этом Арахамия выразил уверенность, что в парламенте хватит голосов за отставку министра и назначение кого-то из депутатов «Слуги народа». Однако им станет, по его словам, точно не избранный по одномандатному избирательному округу депутат, чтобы потом не проводить довыборы на освободившееся в результате этого в Раде место.
Также Арахамия отметил, что пока у фракции нет кандидата. Однако с ним могут определиться через десять дней.
Абрамовский занимает должность министра с лета 2020 года.