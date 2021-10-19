Украинский певец, кумир местных женщин Олег Винник рассказал, что только за последнее время его неоднократно приглашали выступать в Санкт-Петербург, однако он отказался, потому что «имеет позицию». Об этом 18 октября написал «Главком»

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Буквально за день до этого высказывания артист отменил сразу два концерта в Запорожье, сославшись на проблемы со здоровьем. Поклонники оказались крайне недовольны произошедшим, поскольку певец сделал это не перед выступлением, а в процессе.

Олег Винник — украинский певец, композитор и автор песен. Получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей мюзиклов под сценическим именем OLEGG. Позже решил вернуться в родную Украину, где тоже смог стать популярным. За любовь к нему женщин постарше Винника в шутку прозвали «повелителем волчиц».