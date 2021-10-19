«Я никогда там (В России — ред.) не выступал. Сейчас даже не думаю об этом. Мне круто здесь (на Украине — ред.), ко мне на концерты ходят люди, я их люблю и за это отвечаю. Никакие деньги, никакой пафос не изменят этой позиции. Потому что потом тебя будут считать предателем. Это на всю жизнь. И это не позиция артиста, это позиция человека», — сказал Винник.
Буквально за день до этого высказывания артист отменил сразу два концерта в Запорожье, сославшись на проблемы со здоровьем. Поклонники оказались крайне недовольны произошедшим, поскольку певец сделал это не перед выступлением, а в процессе.
Олег Винник — украинский певец, композитор и автор песен. Получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей мюзиклов под сценическим именем OLEGG. Позже решил вернуться в родную Украину, где тоже смог стать популярным. За любовь к нему женщин постарше Винника в шутку прозвали «повелителем волчиц».