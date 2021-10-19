Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл с официальным визитом в Киев, чтобы в очередной раз сделать вид дружелюбного расположения США к Украине, хотя на самом деле его задача отвлечь внимание и воспользоваться критическим положением в личных целях. Такое мнение 19 октября выразил депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Илья Кива в своем Telegram-канале

Кива назвал американцев «шарлатанами, грабящими и дурящими мир, параллельно создающими иллюзию стражей демократии». Диктует миру свои правила: Кива рассказал об отношении к Путину © Илья Кива/Фейсбук

«Обычная тактика Янки — приехать, высказать озабоченность и поддержку… выставить невыполнимые условия и по результату невыполнения проститься, переложив ответственность, а лучше сделать вообще виноватыми… Знаете, как свинью перед тем как резать тоже отвлекают и успокаивают, чтоб визга меньше было… Не верьте янки и не будьте для них молчаливыми свиньями», — заявил депутат.

В частности, Кива предложил обратить внимание на пример с Афганистаном. По его словам, за «три месяца до слива» президент США Джозеф Байден рассказывал, что всецело поддерживает действующее правительство, а «потом все просто взяли и за три дня улетели».

Ранее на брифинге в Киеве Остин заявил, что США продолжат оказывать поддержку Украине и еще трем странам по обеспечению безопасности в Черноморском регионе, чтобы не допустить якобы дестабилизацию со стороны России.