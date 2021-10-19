Депутаты Верховной Рады Украины не поддержали ни одно из 12-ти блокирующих постановлений о принятии во втором чтении законопроекта о деолигархизации. Трансляцию заседания 19 октября вел телеканал «Рада»

«У нас есть скорые»: Зеленский назвал большое достижение медицинской системы Украины © president.gov.ua Руслан Стефанчук может подписать соответствующий закон и направить его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

По закону, в течение 15 дней после после получения документа лидер страны должен подписать его или вернуть парламенту со своими предложениями.

Ранее депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок, в том числе и взаимоисключающих.

Например, Зеленский предложил, что признавать олигархом будет Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), а уже бывший председатель парламента Дмитрий Разумков отвел это полномочие Национальному агентству по предупреждению коррупции.

Позиция Разумкова по закону об олигархах стала одной из причин снятия его с должности спикера Рады. На заседание, на котором принимался закон, вел бывший первый вице-спикер Руслан Стефанчук, а уволенный спикер отсутствовал по болезни.

В итоге олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на СМИ, а также стоимость его активов превышает миллион прожиточных минимумов.

Предполагается, что бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут лишены права финансировать партии и участвовать в большой приватизации.