На Украину из сирийского лагеря беженцев эвакуировали последнюю украинскую семью – женщину с четырьмя детьми. Об этом 19 октября сообщает телеканал «Дом»

Сообщается, что в аэропорту женщина плакала и благодарила за возвращение на Украину. Первое время она и ее дети будут жить в гостинице, позже им предоставят жилье.

«Марионетки войны»: Что общего между Сирией и Украиной © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Планируется финальная 5-операция по эвакуации. После чего все граждане Украины будут полностью эвакуированы из региона северо-восточной Сирии», — сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Отмечается, что до переезда в Сирию женщина жила в Крыму.