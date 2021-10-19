Сообщается, что в аэропорту женщина плакала и благодарила за возвращение на Украину. Первое время она и ее дети будут жить в гостинице, позже им предоставят жилье.

«Марионетки войны»: Что общего между Сирией и Украиной
«Марионетки войны»: Что общего между Сирией и Украиной
© РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк
Семья пробыла в лагере для беженцев закрытого типа «Родж» два года и восемь месяцев. По данным минобороны, больше украинских граждан там нет — эта эвакуация была четвертой, которую провели украинские власти.

«Планируется финальная 5-операция по эвакуации. После чего все граждане Украины будут полностью эвакуированы из региона северо-восточной Сирии», — сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Отмечается, что до переезда в Сирию женщина жила в Крыму.