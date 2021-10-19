Глава партии и первый заместитель фракции «Слуга народа» Александр Корниенко назначен первым вице-спикером Рады. Трансляцию заседания 19 октября вел телеканал «Рада»

В частности, за Корниенко проголосовало 256 депутатов. Большинство голосов дала президентская фракция — 222. Еще 13 голосов отдала «Партия «За будущее», 17 — группа «Доверие» и четыре голоса отдали внефракционные депутаты. «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» не дали ни одного голоса «за».

Рада при Разумкове стала похожа на парламент Литвина – Корниенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк София Федына.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что после назначения Корниенко останется главой партии.

Корниенко работает в команде президента Украины Владимира Зеленского с ноября 2018 года, когда координировал волонтерский проект наблюдателей от «ЗеКоманды». В частности, он организовывал работу по наполнению избирательных комиссий. Позднее он работал руководителем предвыборного штаба партии «Слуга народа».

Также Корниенко является членом комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председатель подкомитета по вопросам организации государственной власти, государственной службы, службы в органах местного самоуправления, государственных символов и наград.