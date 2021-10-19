«Она (Пугачева — ред.) — очень хороший экстрасенс. Если у человека болит, к примеру, голова, она может приложить свою руку к его лбу, что-то прошептать и вся боль у него уходит. Со мной лично такого не было, но это часто происходило на моих глазах», — рассказала Дороднова.
Домработница вспомнила, что паранормальную «руку помощи» певица протягивала не только звездам, но и простым людям, например, долгое время помогала слепому отцу-одиночке из российской глубинки.
В том же интервью Дороднова рассказала, что в быту Пугачева была довольно скромной, предпочитая самые обычные блюда, например, сосиски и селедку.
Людмила Дороднова после развода Пугачевой и Киркорова пошла работать к поп-королю, который не так давно отправил 80-летнюю женщину на пенсию с хорошим выходным пособием. Пожилую даму это обидело, и она стала все чаще появляться в различных ток-шоу с инсайдами о звездах.
У Пугачевой помощницей по хозяйству с 2014 года трудится некая Оксана с Украины, фамилию женщины артистка не называет.