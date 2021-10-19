Экс-домработница певцов Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова Людмила Дороднова 18 октября дала интервью изданию «Собеседник», в котором призналась, что верит в экстрасенсорные способности примадонны

«Она (Пугачева — ред.) — очень хороший экстрасенс. Если у человека болит, к примеру, голова, она может приложить свою руку к его лбу, что-то прошептать и вся боль у него уходит. Со мной лично такого не было, но это часто происходило на моих глазах», — рассказала Дороднова.

В том же интервью Дороднова рассказала, что в быту Пугачева была довольно скромной, предпочитая самые обычные блюда, например, сосиски и селедку.

Людмила Дороднова после развода Пугачевой и Киркорова пошла работать к поп-королю, который не так давно отправил 80-летнюю женщину на пенсию с хорошим выходным пособием. Пожилую даму это обидело, и она стала все чаще появляться в различных ток-шоу с инсайдами о звездах.

У Пугачевой помощницей по хозяйству с 2014 года трудится некая Оксана с Украины, фамилию женщины артистка не называет.