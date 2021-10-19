Организация на своей странице в Facebook поздравила команду, в составе которой играют два украинца, с победой в чемпионате.
«Безумная игра! Безумный Мирослав Mira Колпаков! Несравненный Илья Yatoro Мулярчук! С сегодняшнего дня эти имена выучат поклонники Dota 2 во всем мире. Еще долго PSG.LGD будут просыпаться от ужаса среди ночи, вспомнив этот финал. Нас переполняют гордость и благодарность за сверхзрелищную, самую драматичную игру эвер!», — говорится в сообщении.
Но многие блогеры и пользователи соцсети отнеслись скептически к такому решению федерации, назвав Team Spirit «командой оккупанта».
По мнению украинских геймеров, поздравлять российскую команду — это «зашквар», даже при том, что некоторые пользователи призвали не смешивать политику и компьютерные игры.
ФКУ пока не прокомментировали ситуацию.
Российская киберспортивная команда Team Spirit впервые победила на крупнейшем турнире по Dota 2 — The International. В качестве приза киберспортсмены получили 18,2 млн долларов.
В составе команды выступают три российских игрока и два украинца.