Экс-домработница певцов Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова Людмила Дороднова 18 октября дала интервью изданию «Собеседник», в котором рассказала о том, какая примадонна в быту и что любит есть

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«Она очень простая. Еду всегда любила не выпендрежную, а только чтобы все было вкусно, просто и еще красиво подано. Обожает котлетки, селедочку, картошечку, сосисочки», — рассказала Дороднова.

Она добавила, что еще Пугачева очень любит супы, в отличие от своего бывшего мужа Киркорова, который почти их не ел, предпочитая что-то острое, например, сыр с чесноком.

Людмила Дороднова после развода Пугачевой и Киркорова пошла работать к поп-королю, который не так давно отправил 80-летнюю женщину на пенсию с хорошим выходным пособием. Пожилую даму это обидело, и она стала все чаще появляться в различных ток-шоу с инсайдами о звездах.

У Пугачевой помощницей по хозяйству с 2014 года трудится некая Оксана с Украины, фамилию женщины артистка не называет.