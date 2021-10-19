По словам Дородновой, у Пугачевой никогда не было королевских замашек и каких-либо «особых» претензий к быту.
«Она очень простая. Еду всегда любила не выпендрежную, а только чтобы все было вкусно, просто и еще красиво подано. Обожает котлетки, селедочку, картошечку, сосисочки», — рассказала Дороднова.
Она добавила, что еще Пугачева очень любит супы, в отличие от своего бывшего мужа Киркорова, который почти их не ел, предпочитая что-то острое, например, сыр с чесноком.
Людмила Дороднова после развода Пугачевой и Киркорова пошла работать к поп-королю, который не так давно отправил 80-летнюю женщину на пенсию с хорошим выходным пособием. Пожилую даму это обидело, и она стала все чаще появляться в различных ток-шоу с инсайдами о звездах.
У Пугачевой помощницей по хозяйству с 2014 года трудится некая Оксана с Украины, фамилию женщины артистка не называет.