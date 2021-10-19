Ранее сообщалось, что Буймистер проголосовала против закона об олигархах, а также не поддержала отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Отставка Разумкова. Ничего личного — чистая политтехнология
Отставка Разумкова. Ничего личного — чистая политтехнология
© Facebook, Дмитро Разумков
Как отмечает Telegram-канал, Буймистер относится к орбите олигарха Рината Ахметова.

О последствиях для тех «слуг», которые не проголосуют за отставку Разумкова, ранее говорил лидер фракции Давид Арахамия. По его словам, депутатов не заставляли писать заявление на выход из фракции, но с каждым из них «будет общение» и у каждого «отдельная судьба».

В «Слуге народа» против отставки Разумкова проголосовали Людмила БуймистерАртем ДмитрукВладимир КозакОлег ВоронькоОксана ДмитриеваВасилий МоканНелли Яковлева. Воздержались от голосования Александр БакумовВалерий БожикДмитрий ГуринДмитрий Микиша. Еще ряд «слуг народа» в голосовании участия не приняли.

 

 