Парламентская фракция партии «Слуга народа» приняла решение инициировать процедуру исключения из своего состава депутата Людмилы Буймистер. Об этом заявила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, передает Telegram-канал Klymenko Time

Ранее сообщалось, что Буймистер проголосовала против закона об олигархах, а также не поддержала отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Отставка Разумкова. Ничего личного — чистая политтехнология © Facebook, Дмитро Разумков Рината Ахметова.

О последствиях для тех «слуг», которые не проголосуют за отставку Разумкова, ранее говорил лидер фракции Давид Арахамия. По его словам, депутатов не заставляли писать заявление на выход из фракции, но с каждым из них «будет общение» и у каждого «отдельная судьба».

В «Слуге народа» против отставки Разумкова проголосовали Людмила Буймистер, Артем Дмитрук, Владимир Козак, Олег Воронько, Оксана Дмитриева, Василий Мокан, Нелли Яковлева. Воздержались от голосования Александр Бакумов, Валерий Божик, Дмитрий Гурин, Дмитрий Микиша. Еще ряд «слуг народа» в голосовании участия не приняли.