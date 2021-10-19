Ранее сообщалось, что Буймистер проголосовала против закона об олигархах, а также не поддержала отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
Как отмечает Telegram-канал, Буймистер относится к орбите олигарха Рината Ахметова.
О последствиях для тех «слуг», которые не проголосуют за отставку Разумкова, ранее говорил лидер фракции Давид Арахамия. По его словам, депутатов не заставляли писать заявление на выход из фракции, но с каждым из них «будет общение» и у каждого «отдельная судьба».
В «Слуге народа» против отставки Разумкова проголосовали Людмила Буймистер, Артем Дмитрук, Владимир Козак, Олег Воронько, Оксана Дмитриева, Василий Мокан, Нелли Яковлева. Воздержались от голосования Александр Бакумов, Валерий Божик, Дмитрий Гурин, Дмитрий Микиша. Еще ряд «слуг народа» в голосовании участия не приняли.