«Когда у тебя растет количество людей, ни одна система не выдержит. У нас сегодня одна из крупнейших в Европе систем по количеству тысяч коек, готовности по кислороду. Но 300 или 500 тысяч [больных]… Никто не выдержит», — объяснил президент.
Поэтому, по словам Зеленского, украинцы должны массово вакцинироваться не только, чтобы попробовать избежать болезни, но и нового локдауна. Также он отметил, что представители власти должны собственным примером доказать необходимость прививок.
Ранее депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар сообщала, что украинцы боятся говорить соседям о том, что собираются привиться от коронавируса из-за изгнания и запугиваний. Депутат сравнила ситуацию с «теменью Средневековья».