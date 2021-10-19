Президент Украины Владимир Зеленский 18 октября в интервью телеканалу ICTV заявил, что страна располагает крупнейшей в Европе системой по числу коек и готовностью обеспечить больных коронавирусом кислородом, однако и она может не выдержать

«Пятно на совести человечества». Почему не отступает коронавирус © pixabay

Поэтому, по словам Зеленского, украинцы должны массово вакцинироваться не только, чтобы попробовать избежать болезни, но и нового локдауна. Также он отметил, что представители власти должны собственным примером доказать необходимость прививок.

Ранее депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар сообщала, что украинцы боятся говорить соседям о том, что собираются привиться от коронавируса из-за изгнания и запугиваний. Депутат сравнила ситуацию с «теменью Средневековья».