«На этом перепутье есть два пути — вакцинация или локдаун. Мы каждый день находимся перед этим вызовом и перед этим выбором. Я очень против локдауна из-за экономики», — объяснил президент.
По его словам, в настоящее время украинская экономика испытывает рост, который в следующем году позволит увеличить минимальную зарплату врача до 20 тысяч гривен (около 54 тысяч рублей), а среднего медицинского персонала — до 13,5 тысяч гривен (около 36 тысяч рублей).
При этом Зеленский отметил, что единственной альтернативой введению локдауна является вакцинация.
В этом же интервью Зеленский заявил, что страна готова к третьей волне коронавируса и назвал большим достижением медицинской системы Украины наличие машин скорой помощи.