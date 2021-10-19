Украинская экономика слишком тяжело переносит локдауны в рамках пандемии коронавируса. Об этом 18 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV

Украине грозит новый локдаун из-за COVID-19 - Минздрав © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

По его словам, в настоящее время украинская экономика испытывает рост, который в следующем году позволит увеличить минимальную зарплату врача до 20 тысяч гривен (около 54 тысяч рублей), а среднего медицинского персонала — до 13,5 тысяч гривен (около 36 тысяч рублей).

При этом Зеленский отметил, что единственной альтернативой введению локдауна является вакцинация.

В этом же интервью Зеленский заявил, что страна готова к третьей волне коронавируса и назвал большим достижением медицинской системы Украины наличие машин скорой помощи.