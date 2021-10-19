Участники акции требуют личной встречи с президентом Украины, а также освобождения от должностей руководителей минсоцполитики, минздрава, минкульта и информполитики, минветеранов.
Кроме того, ветераны потребовали снять с рассмотрения в Верховной Раде законопроекты, которые сужают социальную защиту ветеранов войны и военной службы, унижают их честь и достоинство.
Также протестующие просят ввести государственное медстрахование ветеранов войны, стопроцентную медпомощь и обеспечение жильем ветеранов.
Сообщается, что к протестующим вышел представитель ОП и пообещал собрать представителей министерств за круглым столом с ветеранами.