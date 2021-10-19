У Офиса президента Украины проходит «предупредительная акция» Украинского Союза ветеранов Афганистана. Об этом во вторник, 19 октября, сообщил Telegram-канал PavlovskyNews

Участники акции требуют личной встречи с президентом Украины, а также освобождения от должностей руководителей минсоцполитики, минздрава, минкульта и информполитики, минветеранов.

Искандер Хисамов: Как я закончил Афганскую войну © РИА Новости, Александр Гращенков / Перейти в фотобанк

Также протестующие просят ввести государственное медстрахование ветеранов войны, стопроцентную медпомощь и обеспечение жильем ветеранов.

Сообщается, что к протестующим вышел представитель ОП и пообещал собрать представителей министерств за круглым столом с ветеранами.