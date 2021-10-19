«Сегодня и завтра всем непривитым доп. скидка к дисконту», — такое сообщение от магазина пришло всем подписанным на него покупателям.

Запорожский магазин из «красной зоны» объявил скидки для непривитых
© Валерия Овчарова/Фейсбук

Зеленский с помощью Ахеджаковой попытался защитить «Сватов»
Зеленский с помощью Ахеджаковой попытался защитить «Сватов»
© Кадр из сериала "Сваты"
Идея сделать именно такую акцию показалась странной многим местным СМИ, которые в итоге с возмущением написали, что собственники магазина потеряли последние крупицы совести, когда Запорожье перешел в «красную» карантинную зону и непродовольственные торговые точки вообще должны были закрыться.

Буквально пару недель назад аналогичную акцию, но только для привитых устраивал другой украинский магазин одежды, и тоже нарвался на критику: люди возмущались, что их делят на «хороших» и «плохих».