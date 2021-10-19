На официальной странице в Facebook одного из магазинов одежды Запорожья 18 октября была обнародована необычная акция: продавец предложил скидки только тем покупателям, которые до сих пор не сделали прививку от COVID-19

«Сегодня и завтра всем непривитым доп. скидка к дисконту», — такое сообщение от магазина пришло всем подписанным на него покупателям.

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Буквально пару недель назад аналогичную акцию, но только для привитых устраивал другой украинский магазин одежды, и тоже нарвался на критику: люди возмущались, что их делят на «хороших» и «плохих».