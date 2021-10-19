Козак был назначен замглавы АП в январе 2020 года. В этой должности он курирует вопросы, связанные с постсоветским пространством. В ранге советника российского президента принимает участие в переговорах в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе.
«Я довел до Дмитрия Николаевича позицию нашей партии по ключевым вопросам внешней и внутренней политики! Работаем дальше! Нас не сломить!!!», — написал Рабинович.
В марте прошлого года Рабинович в составе делегации ОПЗЖ в Москве принял участие в заседании Госдумы. Это стало первым за шесть лет появлением украинских депутатов в российском парламенте. Несколькими днями ранее Рабинович объяснил, что приезжал тогда в российскую столицу для переговоров о цене на газ. Обвинения в предательстве после этой поездки он считает не справедливыми.