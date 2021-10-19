Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович провел в Москве встречу с заместителем руководителя Администрации президента (АП) РФ Дмитрием Козаком. Сообщение об этом он опубликовал вечером 18 октября у себя в Facebook

Рабинович описал отношения Украины и Запада одесским анекдотом © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

«Я довел до Дмитрия Николаевича позицию нашей партии по ключевым вопросам внешней и внутренней политики! Работаем дальше! Нас не сломить!!!», — написал Рабинович.

В марте прошлого года Рабинович в составе делегации ОПЗЖ в Москве принял участие в заседании Госдумы. Это стало первым за шесть лет появлением украинских депутатов в российском парламенте. Несколькими днями ранее Рабинович объяснил, что приезжал тогда в российскую столицу для переговоров о цене на газ. Обвинения в предательстве после этой поездки он считает не справедливыми.