Фильмы не должны «страдать» из-за высказываний актеров. Такое заявление в интервью телеканалу ICTV 18 октября сделал президент Украины Владимир Зеленский

Украина входит в отопительный сезон со стабильной политикой - Зеленский © РИА Новости, Мария Девахина / Перейти в фотобанк

«Я считаю, что нельзя [применять] ко всем одинаковые санкции. Сериал был снят еще до войны с Россией. Там были любимые актеры. Один из этих актеров сказал неправильные вещи относительно оккупации Крыма, неправильные с точки зрения украинского гражданина. Его за это не пускали в Украину. Эти санкции правильные. А как сделать с фильмом, где есть, например, актриса [Лия] Ахеджакова, которая снималась в советском фильме и стояла рядом с актером, который запрещен, а она поддерживает независимость Украины? Она же не виновата в том, что фильм был снят 30 лет назад, а сейчас кто-то сошел с ума…, на кого-то давят, а кто-то что-то ляпнул и не успел исправиться», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что в настоящее время на Украине существует много подобных случаев, но «страдать из-за этого любимые фильмы не должны».

Под актером, «говорившим неправильные вещи» Зеленский имел в виду Федора Добронравова, в 2017 году его внесли в черный список страны за пророссийскую позицию и запретили въезд на Украину, а следом Госкино запретило и прокат «Сватов» на местном телевидении.