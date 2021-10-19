Европейские страны находятся в шоковом состоянии из-за цен на газ. Европейский союз должен вспомнить о возможности применения к России Третьего энергетического пакета, заявил 18 октября президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV

«Хочу всех успокоить»: Зеленский сделал заявление о запасах газа © president.gov.ua

Также украинский лидер в очередной раз подчеркнул, что «Северный поток — 2» якобы является энергетическим оружием России.

Действующий контракт на транзит российского газа по территории Украины заканчивается в 2024 году. Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко отмечал, что компания подала заявку на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2». По его словам, «Северный поток — 2» не может быть сертифицирован, поскольку якобы не полностью соответствует европейскому законодательству. Он также обвинил «Газпром» в неконкурентных действиях.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее сообщал, что после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» потребности в транзите газа через украинскую ГТС сократятся до 10 млрд кубометров ежегодно, что в 14 раз меньше ее проектной мощности и не окупает затраты на поддержание украинской ГТС в рабочем состоянии.