«Уверен, что Европа точно хочет дать ответ и сейчас прислушивается к Украине, которая била тревогу еще до начала отопительного сезона. У нас есть свой газ, и наше общество точно будет обеспечено… Для нас очень важно, чтобы третий энергопакет был применен к «Северному потоку — 2». Я думаю, что Европа в шоке от цены в 2 тысячи долларов… Даже для европейцев это очень дорого, нужно реагировать», — сказал Зеленский.
Также украинский лидер в очередной раз подчеркнул, что «Северный поток — 2» якобы является энергетическим оружием России.
Действующий контракт на транзит российского газа по территории Украины заканчивается в 2024 году. Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко отмечал, что компания подала заявку на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2». По его словам, «Северный поток — 2» не может быть сертифицирован, поскольку якобы не полностью соответствует европейскому законодательству. Он также обвинил «Газпром» в неконкурентных действиях.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее сообщал, что после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» потребности в транзите газа через украинскую ГТС сократятся до 10 млрд кубометров ежегодно, что в 14 раз меньше ее проектной мощности и не окупает затраты на поддержание украинской ГТС в рабочем состоянии.