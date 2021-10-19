Президент Украины Владимир Зеленский 18 октября в интервью телеканалу ICTV рассказал, что ждет письменной поддержки трех стран для вступления Украины в Европейский союз (ЕС)

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«Мы начали в этом году готовить двусторонние декларации со странами ЕС о поддержке европейской перспективы Украины. Когда Украина и страны Евросоюза решат, что Украина может быть членом ЕС, то та или иная страна, с которой мы подписываем эту декларацию, точно проголосует за нас… То есть уже будет семь стран из 27. Шаг за шагом мы это сделаем. Я очень этого хочу, поэтому будем двигаться вперед», — заявил Зеленский.

Глава государства напомнил, что уже четыре страны — члены Европейского Союза подписали такие декларации, еще три документа будут подписаны в ближайшее время.

На прошлой неделе в Киеве Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен провели заседание XXIII саммита Украина — ЕС. В том числе Украина и Европейский союз подписали ряд соглашений, одним из которых является договоренность о едином авиационном пространстве.