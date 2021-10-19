«Украина и МВФ достигли договорённости на рабочем уровне по завершению первого пересмотра программы stand-by. Ожидаю, что исполнительный совет МВФ утвердит эти договорённости в ноябре. Это позволит Украине получить около 700 млн долларов и ещё раз подтвердит наше тесное сотрудничество», — написал Зеленский.
В июне 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием около 5 миллиардов долларов, направленным на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. 12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 миллиарда долларов. Второй транш не перечислен до сих пор.
В конце сентября миссия МВФ начала на Украине работу для обсуждения с властями первого пересмотра программы.