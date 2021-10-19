Президент Украины Владимир Зеленский 18 октября в Twitter выразил надежду, что договорённости с Международным валютным фондом по первому пересмотру программы финансирования будут утверждены в ноябре

Послы G7 обсудили с главой Нацбанка обязательства Киева перед МВФ © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

В июне 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием около 5 миллиардов долларов, направленным на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. 12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 миллиарда долларов. Второй транш не перечислен до сих пор.

В конце сентября миссия МВФ начала на Украине работу для обсуждения с властями первого пересмотра программы.