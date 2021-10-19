«Что касается САП, то нового руководителя САП… Я тоже был удивлен тем, что комиссия не может собраться… И (прийти — ред.) к окончательному результату, последнего этапа конкурса. Мы немного поработали, и я думаю, что в ближайшие дни эта комиссия соберется и у нас будет завершен конкурс. И в этом году мы, наконец, получим прокурора САП», — заявил президент.
Назар Холодницкий был освобожден от должности заместителя генерального прокурора — руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины в августе прошлого года. Он подал заявление об увольнении по собственному желанию спустя три месяца после назначения на должность генпрокурора Ирины Венедиктовой.