Президент Украины Владимир Зеленский 18 октября в интервью телеканалу ICTV выразил надежду, что члены специальной антикоррупционной комиссии смогут прийти к общему мнению, собраться и утвердить нового главу Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) до конца года

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