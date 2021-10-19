Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что новый спикер Рады Руслан Стефанчук сможет организовать работу парламента таким образом, чтобы «ускорить голосования», в том числе за закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины. Об этом 18 октября он заявил в интервью телеканалу ICTV

Разумков пригрозил некоторым депутатам Рады уголовной ответственностью © Facebook, Дмитро Разумков

Зеленский заявил, что кроме закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины и закона о реформе Службы безопасности Украины, были задержки с принятием других важных законопроектов с помощью отдельных «влиятельных людей».

В ближайшее время, по его мнению, антикоррупционные органы Украины возобновят свою работу в полном объеме, а также ускорится реализация судебной и антикоррупционной реформ.

Ранее депутаты большинством голосов уволили главного идеолога партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова с должности спикера. Его бывшая команда заявила, что он больше не может представлять ее интересы. Его место занял Руслан Стефанчук.