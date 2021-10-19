«Есть вызовы, определенные торможения. Однако сегодня при некоторых изменениях в руководстве Верховной Рады мы ускорим голосование во втором чтении за закон о Национальном антикоррупционном бюро», — сказал он.
Зеленский заявил, что кроме закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины и закона о реформе Службы безопасности Украины, были задержки с принятием других важных законопроектов с помощью отдельных «влиятельных людей».
В ближайшее время, по его мнению, антикоррупционные органы Украины возобновят свою работу в полном объеме, а также ускорится реализация судебной и антикоррупционной реформ.
Ранее депутаты большинством голосов уволили главного идеолога партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова с должности спикера. Его бывшая команда заявила, что он больше не может представлять ее интересы. Его место занял Руслан Стефанчук.