Регионы Украины не увидят газ по льготной цене, которая была зафиксирована в меморандуме с «Нафтогазом», если будут неугодны политически. Об этом 18 октября заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV

Землянский: Модернизировать ГТС или закупать газ? Украина стоит перед выбором © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Это может быть, если те или иные представители местной власти не успеют сделать все шаги, которые они ответственно пообещали и должны исполнить… «Нафтогаз Украины» и центральная власть гарантируют две вещи — конкретную стабильную цену и стабильный объем (газа — ред.)… Все это, я уверен, будет урегулировано, и все получат… Не могу сказать, что по желаемой цене, но в любом случае это будет нормальная цена», — заявил Зеленский.

При этом президент добавил, что «есть технические, юридические и политические вопросы некоторых представителей местной власти».

На Украине уже начались проблемы с отоплением в регионах. Мэры и главы администраций ряда областей заявили, что, несмотря на подписанный с Кабмином меморандум о том, что цены на газ весь отопительный сезон повышаться не будут, правительство не смогло учесть все проблемы. Поэтому больницы и другие учреждения социальной сферы начинают «замерзать», а платить по завышенным тарифам местным бюджетам нечем.