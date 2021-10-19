Президент Украины Владимир Зеленский 18 октября в интервью телеканалу ICTV заявил, что в ближайшие недели будет восстановлен состав судей Конституционного суда (КСУ)

Зеленский заявил, что знает тему переговоров Нуланд с Кремлем © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

В планах Зеленского перезапущенный Конституционный суд будет работать, «в первую очередь, на государство».

Год назад на Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование. Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда Украины. Тупицкий подозревается в подкупе свидетелей и введение суда в заблуждение. Позднее Международная комиссия юристов (ICJ) осудила указы Зеленского об отстранении Тупицкого и Касминина.