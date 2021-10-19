«Мы готовы к определенным шагам вперед, чтобы встреча (в «нормандском формате» — ред.) состоялась. Думаю, что процент того, что состоится встреча, зависит от России. Но я вижу, что Меркель хотела бы, чтобы она прошла. Но я думаю, что шансы для этого есть», — сказал украинский лидер.
Также Зеленский отметил, что готов ко встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в любом формате.
На прошлой неделе пресс-служба президента Франции сообщила, что все стороны переговоров о решении конфликта в Донбассе в «нормандском формате» договорились о проведении встречи на уровне глав министерств иностранных дел в ближайшие недели.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.