Канцлер Германии Ангела Меркель хотела бы принять участие во встрече в «нормандском формате», если она пройдет на уровне глав государств. Об этом 18 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу ICTV

Зеленский объяснил Макрону и Меркель, как им нужно говорить с Путиным про Украину © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Также Зеленский отметил, что готов ко встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в любом формате.

На прошлой неделе пресс-служба президента Франции сообщила, что все стороны переговоров о решении конфликта в Донбассе в «нормандском формате» договорились о проведении встречи на уровне глав министерств иностранных дел в ближайшие недели.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.