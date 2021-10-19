Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ко встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в любом формате, в том числе в рамках саммита «нормандской четверки». Об этом 18 октября он заявил в интервью телеканалу ICTV

«Сложно говорить с тем, кто не отвечает за свои слова»: Песков объяснил, почему Путин и Зеленский не встретятся © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

По его словам, вероятность встречи лидеров зависит от России.

На прошлой неделе пресс-служба президента Франции сообщила, что все стороны переговоров о решении конфликта в Донбассе в «нормандском формате» договорились о проведении встречи на уровне глав министерств иностранных дел в ближайшие недели.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.