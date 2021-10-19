Москва в 2014-2015 годах не провела операцию по «принуждению Украины к миру», потому что ни российские, ни украинские политики и рядовые граждане не думали, что те события пойдут по такому страшному сценарию. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в эфире ютуб-канала Украина.ру

Армен Гаспарян: Никто из американцев не пойдет умирать за Винницу и Жмеринку © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Но когда это все полыхнуло, начался шок. Я хорошо помню события 2 мая в Одессе. Они же потрясли всех. Хотя мы в марте и апреле 2014го говорили о том, что джин выпущен из бутылки, и что та идеология, которая культивировалась, рано или поздно должна начать выходить. Но этот момент был упущен», — указал Гаспарян.

Если же сравнивать войну в Донбассе с ситуацией в Абхазии/Южной Осетии, то принципиальная разница между ними состоит в том, что в этих республиках проживало много российских граждан, а Саакашвили начал с обстрелов русских миротворцев, уточнил политолог.

Также, по его словам, многие в России в то время находились в плену иллюзий о том, что Украина «никуда не денется», а идеологию агрессивного национализма якобы исповедуют лишь в Галиции, не учитывая, что тот же Билецкий был уроженцем «русского» Харькова.

Наконец, многие жители юго-восточных регионов искренне полагали, что Россия просто включит их в свой состав по примеру Крыма, но не хотели принимать в этом активного участия, и эти настроения среди них не поменялись, заключил собеседник издания.