Очень многие полагали, что Евромайдан 2013-2014 годов завершится точно так же, как завершилась Оранжевая революция 2004 года, когда разовая антироссийская истерия улеглась, Донецк отговорили проводить марш на Киев, а двусторонние экономические отношения никак не пострадали, пояснил эксперт.
«Но когда это все полыхнуло, начался шок. Я хорошо помню события 2 мая в Одессе. Они же потрясли всех. Хотя мы в марте и апреле 2014го говорили о том, что джин выпущен из бутылки, и что та идеология, которая культивировалась, рано или поздно должна начать выходить. Но этот момент был упущен», — указал Гаспарян.
Если же сравнивать войну в Донбассе с ситуацией в Абхазии/Южной Осетии, то принципиальная разница между ними состоит в том, что в этих республиках проживало много российских граждан, а Саакашвили начал с обстрелов русских миротворцев, уточнил политолог.
Также, по его словам, многие в России в то время находились в плену иллюзий о том, что Украина «никуда не денется», а идеологию агрессивного национализма якобы исповедуют лишь в Галиции, не учитывая, что тот же Билецкий был уроженцем «русского» Харькова.
Наконец, многие жители юго-восточных регионов искренне полагали, что Россия просто включит их в свой состав по примеру Крыма, но не хотели принимать в этом активного участия, и эти настроения среди них не поменялись, заключил собеседник издания.