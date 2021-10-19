Уроженец Украины, продюсер Леонид Дзюник назвал суммы, необходимые для раскрутки артиста, на примере певицы Ани Лорак. По его мнению, ситуация «на рынке» шоу-бизнеса за последние годы серьезно изменилась и те деньги, которых раньше с головой хватало, сегодня не покроют и небольшой части работы. Об этом на днях написал Blitz+

В подсолнухах: Ясько показала досуг с Саакашвили © Елизавета Ясько/Фейсбук Юрий Фалеса потратил на продвижение в начале «нулевых» на продвижение артистки 200 тысяч долларов. Сегодня этой суммы, заявил сотрудничавший с группой «Тату» и певцом Филиппом Киркоровым Дзюник, недостаточно.

«На сегодняшний день даже 2 миллиона [долларов] — это очень мало. Если талантливый продюсер, то как минимум от 5 миллионов долларов он возьмется. Надо везде наладить связи, отношения. И то, гарантии нет», — заявил продюсер.

Ани Лорак, по паспорту Каролина Куек, родилась в Черновицкой области, представляла Украину на конкурсе «Евровидение-2008», где заняла второе место, за что позже получила звание народной артистки страны.

С 2014 года певица живет и работает в России, сотрудничает с певцом Филиппом Киркоровым и даже купила в Подмосковье особняк, став соседкой балерины Анастасии Волочковой, певцов Стаса Михайлова и Григория Лепса.