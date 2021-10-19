Странное поведение матери певицы Наташи Королевой 75-летней Людмилы Порывай все больше вызывает вопросов у поклонников. В понедельник, 18 октября, свою оценку состоянию женщины дал психиатр Дмитрий Клевцов, портал Blitz+ привел его слова

«Я думаю, что здесь с возрастом происходит. А все диагнозы ставятся только после осмотра врача. Мы можем говорить просто о том, что поведение начинает как-то отклоняться. Снижается критика к своим поступкам и своим высказываниям. Это мы можем говорить. Но не допускать, что там какие-то есть психические отклонения», — сказал психиатр.

Другими словами, все более эпатажное поведение матери Королевой может быть продиктовано возрастными изменениями, что, согласился врач, со временем будет только усугубляться.

Ходит к одному дереву: мать Королевой раскрыла личную тайну © Людмила Порывай/Инстаграм

И совсем недавно пожилая дама приняла участие в фотосессии в стиле маленькой принцессы, за что получила огромное количество критических замечаний.

Людмила Порывай — заслуженный деятель культуры Украинской ССР, работала хормейстером, телеведущей, была дирижером хоровой капеллы «Светоч», профессором консерватории на Украине.

Какое-то время Порывай жила и работала с дочерью — певицей Наташей Королевой — в Москве, на данный момент проживает в Майами вместе с мужем. Супруг Порывай — бизнесмен Игорь Эльперин, в 1970-х он эмигрировал в США.