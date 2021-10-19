«Я думаю, что здесь с возрастом происходит. А все диагнозы ставятся только после осмотра врача. Мы можем говорить просто о том, что поведение начинает как-то отклоняться. Снижается критика к своим поступкам и своим высказываниям. Это мы можем говорить. Но не допускать, что там какие-то есть психические отклонения», — сказал психиатр.
Другими словами, все более эпатажное поведение матери Королевой может быть продиктовано возрастными изменениями, что, согласился врач, со временем будет только усугубляться.
Только за последнее время Порывай заявила, что заменяет интимную близость с противоположным полом обнюхиванием «особого» дерева, получает удовольствие от того, что молодые мужчины на нудистском пляже «показывают свои прелести».
И совсем недавно пожилая дама приняла участие в фотосессии в стиле маленькой принцессы, за что получила огромное количество критических замечаний.
Людмила Порывай — заслуженный деятель культуры Украинской ССР, работала хормейстером, телеведущей, была дирижером хоровой капеллы «Светоч», профессором консерватории на Украине.
Какое-то время Порывай жила и работала с дочерью — певицей Наташей Королевой — в Москве, на данный момент проживает в Майами вместе с мужем. Супруг Порывай — бизнесмен Игорь Эльперин, в 1970-х он эмигрировал в США.