«Мисс Украина Вселенная» Анна Неплях ответила на второй по популярности вопрос в стране: «Почему на русском?». Слова модели 18 октября процитировал Telegram-канал «Культурная прачечная»

«Пишут, что я не знаю украинского. Как видите, возможно его изучить за сутки, потому что это твой родной язык, и потому что у тебя достаточно интеллекта, чтобы разговаривать на чистом украинском и не опускаться до суржика. Я, как человек, выросший в русскоязычной семье, в городе, где 90% людей говорят по-русски, заслуживаю уважения и заслуживаю самовыражаться таким языком, которым мне удобно», — сказала Неплях по-украински.

«Какое лицо резиново-заколото-штопанное, что не шевелится там ни одна мышца уже в 27 лет, и этими огромными губищами, как рыба, хлопает едва-едва, с трудом раздвигая, чтоб говорить», «Украина-Вселенная всегда таких… в победительницы выставляет. Потому что богатые папики спонсируют», «Я что-то не поняла, аудитории не понравилось, что она говорит по-русски, а к чему эта… начала о суржике? Так и не разговаривай на суржике, разговаривай на украинском, если так хвалишься что умеешь», — прокомментировали видео модели пользователи.