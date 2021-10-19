Дочь певицы Аллы Пугачевой исполнительница Кристина Орбакайте 18 октября рассказала «Дням.ру» как часто посещает караоке, что там поет и спрашивала ли совета у матери и ее бывшего мужа по своему новому бизнесу

Вопрос о караоке возник после того, как Орбакайте застали в караоке-баре Юлии Корелиной, ориентированном на звезд. Оказалось, что его посещают ведущие Андрей Малахов и Юлия Барановская, рэпер Дава и многие другие. Орбакайте призналась, что подобные заведения посещает нечасто, но если и бывает — веселится от души.

«Мой старший сын — фанат таких развлечений. Он — звезда караоке. Хотя поет в основном рок. Я же могу спеть и что-то из своего репертуара — по просьбе публики. С удовольствием и реагирую, когда поют мои песни, иногда даже могу подпеть дуэтом», — сказала она.

Подстриглась под мальчика? В сети появилось новое фото Пугачевой © Instagram, uliaveronika

Именные духи уже выпускали примадонна и ее бывший супруг Филипп Киркоров, однако Орбакайте призналась, что не консультировалась у них на эту тему.

«Мы не даем друг другу советов! Потому мы — абсолютно самостоятельные личности!» — заявила исполнительница.