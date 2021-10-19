Украинские власти срочно ищут встречи с президентом России Владимиром Путиным, его французским коллегой Эммануэлем Макроном и главой «Газпрома» Алексеем Миллером, поскольку осознают, что на Украину надвигается газовая катастрофа. Об этом на днях заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «Украина 24»

«Надвигается катастрофа, и осознавая это, власть лихорадочно пытается встретиться с Путиным, с Миллером, с Макроном… Да, я понимаю, что в стране идут боевые действия, но поехала же оппозиция в Москву (в 2020 году — ред.), договорилась на выгодных условиях покупать газ для Украины. Ну, обругайте ее, только закупите газ по 175 долларов и тем самым спасите всю страну!», — заявил Рабинович.

Он отметил, что делегация партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» ездила в Москву на переговоры о газе, поскольку представителей власти там видеть не хотят.

Зеленский добивается начала кровопролития на Украине - Рабинович © Facebook, Официальная страница партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктор Медведчук и Вадим Рабинович, приехали в Москву и присутствовали на заседании Государственной Думы РФ. Украинские депутаты приняли участие в заседании российского парламента впервые за шесть лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский решил успокоить граждан своей страны и заявил, что для прохождения отопительного сезона запасов газа достаточно и «по нормальным ценам».

При этом на Украине уже начались проблемы с отоплением в регионах. Мэры и главы администраций ряда областей заявили, что, несмотря на подписанный с Кабмином меморандум о том, что цены на газ весь отопительный сезон повышаться не будут, правительство не смогло учесть все проблемы. Поэтому больницы и другие учреждения социальной сферы начинают «замерзать», а платить по завышенным тарифам местным бюджетам нечем.