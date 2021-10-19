Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что президент станы Владимир Зеленский должен был вернуть в политику страны мораль, однако даже его партия отказывается выполнять свой долг перед народом, что открыто демонстрирует. Об этом он рассказал на днях в эфире телеканала «Украина 24»

Не Зеленский: Комаровский назвал настоящего лидера украинской нации © president.gov.ua

По его словам, в украинской власти должны были люди, «для которых власть — это не бизнес-проект, а нагрузка, служение».

Ранее Комаровский заявил, что он хочет быть внештатным советником любого из президентов, невзирая на фамилии.