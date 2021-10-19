«Мне казалось, что перед президентом Владимиром Зеленским стоит очень понятная, очень значительная задача — вернуть в общество мораль…Итак, "слуги" нам вроде как показали, что вот он — социальный лифт. Вот мы набрали людей по новым правилам. Это честные люди и так далее. И вдруг выясняется через 2,5 года ради сохранения благ они готовы за секунду предать первого номера своей партии», — сказал Комаровский.
По его словам, в украинской власти должны были люди, «для которых власть — это не бизнес-проект, а нагрузка, служение».
Ранее Комаровский заявил, что он хочет быть внештатным советником любого из президентов, невзирая на фамилии.