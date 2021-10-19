Саакашвили, долгое время живший на Украине, был задержан в Грузии 1 октября, после проникновения на территорию страны во время муниципальных выборов. Вскоре Саакашвили объявил голодовку. Президент Украины Владимир Зеленский заверял, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Сам Саакашвили не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным.
Наверное, сторонники Саакашвили ожидают некоего «часа икс», когда он потеряет сознание и крупные американские и европейские политики будут требовать от грузинских властей, чтобы его выпустили, случится это или нет — сказать трудно, рассуждает эксперт.
«Конечно, если выйдет Байден и скажет «освободите Саакашвили», это будет проблемой для грузинского правительства. Пока что резких заявлений от западных высокопоставленных лиц нет. Я думаю, что есть фактор России. Если освободят Саакашвили, вряд ли в Москве это одобрят», — отметил Кукава.
США следят за этими процессами, и они заинтересованы в дестабилизации режима Иванишвили, но для американского истеблишмента кроме Грузии есть сотни других вопросов, более важных, чем Грузия, и провоцировать там дестабилизацию в пику России они не будут, заключил собеседник издания.
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