«Да, мы один народ!»: на Украине скандал из-за цитаты Путина

В понедельник, 18 октября, сразу несколько украинских Telegram-каналов опубликовали фото и видео с плакатами, развешенными неизвестными по всему югу страны. Объединяет их один и тот же текст, написанный на растяжке

«Да, мы один народ!» — говорится на баннере.

Депутат Рады опубликовал фото своих занятий браконьерством © Вадим Ивченко/Фейсбук

Известно, что местные власти эти растяжки снимают, но позже такие же плакаты появляются снова.

Дело в том, что фраза «Да, мы один народ» принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, эти слова он написал в своей статье про единство украинского и русского народов.

Украинские активисты возмущены происходящим и требуют от полиции выяснить и наказать виновных. Однако пока правоохранители не располагают какой-либо информацией о том, кто именно развешивает по Украине цитаты Путина.