«Да, мы один народ!» — говорится на баннере.

Депутат Рады опубликовал фото своих занятий браконьерством
Депутат Рады опубликовал фото своих занятий браконьерством
© Вадим Ивченко/Фейсбук
Такие политические постеры уже появлялись 18 октября в Одессе и Херсоне, 17 числа — в Николаеве, 13-го — в Запорожье, а 11-го — в Днепре.

Известно, что местные власти эти растяжки снимают, но позже такие же плакаты появляются снова.

Дело в том, что фраза «Да, мы один народ» принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, эти слова он написал в своей статье про единство украинского и русского народов.

Украинские активисты возмущены происходящим и требуют от полиции выяснить и наказать виновных. Однако пока правоохранители не располагают какой-либо информацией о том, кто именно развешивает по Украине цитаты Путина.

«Да, мы один народ!»: на Украине скандал из-за цитаты Путина
© ria-m.tv