Компания «Нафтогаз Украины» подала заявку на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток 2», заявил глава компании Юрий Витренко 18 октября на брифинге в Киеве

«"Нафтогаз" как национальная компания… подала заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока 2" перед немецким регулятором, Федеральным агентством немецких сетей», — приводит слова Витренко РИА Новости.

«Северный поток — 2»: трубопровод начали заполнять газом, а оператор проекта идет в наступление в судах © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

По словам Витренко, «Северный поток — 2» не может быть сертифицирован из-за того, что якобы не полностью соответствует европейскому законодательству. Он также обвинил «Газпром» в неконкурентных действиях.

Ранее аналогичную заявку подала польская нефтегазовая госкомпания PGNiG. Согласно ее сообщению, Федеральное сетевое агентство Германии предоставило ей право участия в процедуре сертификации «Северного потока — 2».

Отметим, после удовлетворения польской заявки стоимость газовых контрактов на европейских биржах поползла вверх и достигла в октябре пика в $1937 за тысячу кубометров.

После того, как президент России Владимир Путин заявил о том, что Москва не намерена ограничивать поставки газа в Европу, цены существенно снизились.

Утром 18 октября газ торговался на уровне $900 за тысячу кубометров, но после заявления Витренко стоимость газа резко поднялась до $1291 за тысячу кубов.