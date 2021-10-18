«"Нафтогаз" как национальная компания… подала заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока 2" перед немецким регулятором, Федеральным агентством немецких сетей», — приводит слова Витренко РИА Новости.
Украинский чиновник рассчитывает, что заявка не будет отклонена и надеется получить ответ по ней в ближайший месяц.
По словам Витренко, «Северный поток — 2» не может быть сертифицирован из-за того, что якобы не полностью соответствует европейскому законодательству. Он также обвинил «Газпром» в неконкурентных действиях.
Ранее аналогичную заявку подала польская нефтегазовая госкомпания PGNiG. Согласно ее сообщению, Федеральное сетевое агентство Германии предоставило ей право участия в процедуре сертификации «Северного потока — 2».
Отметим, после удовлетворения польской заявки стоимость газовых контрактов на европейских биржах поползла вверх и достигла в октябре пика в $1937 за тысячу кубометров.
После того, как президент России Владимир Путин заявил о том, что Москва не намерена ограничивать поставки газа в Европу, цены существенно снизились.
Утром 18 октября газ торговался на уровне $900 за тысячу кубометров, но после заявления Витренко стоимость газа резко поднялась до $1291 за тысячу кубов.