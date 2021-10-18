Двенадцатилетняя писательница из ЛНР Фаина Савенкова попросила президента Украины Владимира Зеленского закрыть скандальный сайт «Миротворец», в базу которого она недавно попала. Об этом она рассказала РИА Новости 18 октября

Ранее стало известно, что Савенкова попала в черные списки националистов после того, как записала видеообращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой повлиять на ситуацию в Донбассе. По мнению авторов «Миротворца», ребенок «распространяет фейковую информацию и собственные домыслы».

Писатель-фантаст Фаина Савенкова: Половина моей жизни — это война в Донбассе © gtrklnr.com Антониу Гуттериша в ответ на вопрос о внесении девочки в базу «Миротворца» призвали не использовать детей и жителей, затронутых конфликтом, в политических целях.

«Я хочу, наверное, обратиться к президенту Украины, чтобы этот сайт закрыли, чтобы поскорее остановить войну… Я хочу, чтобы войны никогда не было не только у нас, в нашем регионе, но и вообще никогда и нигде ее не было», — сказала Савенкова.

Она отметила, что многим людям, так же, как и ей самой, было бы неприятно, что их личные данные где-то размещают.

На вопрос, может ли это угрожать их жизни, она ответила: «Думаю, да». Девочка также заявила, что не понимает, за что ее внесли в базу «Миротворца».